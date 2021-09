Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de personal in abatoarele din Marea Britanie a lasat fermele de porci cu un numar suplimentar de 95.000 de animale, iar o posibila criza de dioxid de carbon (CO2) alimentar ar putea agrava si mai mult problema, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fermierii sunt fortati sa utilizeze…

- Guvernul britanic are programata luni o noua runda de discutii cu industria, dupa ce ministrul pentru mediul de afaceri Kwasi Kwarteng a spus ca micii furnizori sunt sub presiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.Acum marii furnizori vor sa beneficieze de un plan de salvare care sa ii ajute sa…

- Brexit și pandemia Covid-19: independente, dar concomitente, cele doua evenimente le fac viața amara britanicilor. Primul și l-au dorit, neluand in calcul ca slujbele „murdare”, pe care englezul nu pune mana, vor trebui facute totuși de cineva. Așa cum a explicat The Guardian in urma cu cateva zile,…

- Deputatul USR PLUS Cristina Pruna afirma, vineri, ca 918.270 romani au solicitat statutul de rezident in Marea Britanie pentru a ramane in aceasta tara si dupa 30 iunie, cifra fiind "alarmanta". "Este echivalentul a peste 16- din totalul numarului de angajati din economia romaneasca", a transmis deputatul.…

- Prețurile locuințelor din cele mai bogate țari sunt supraevaluate cu aproximativ 10% dupa o perioada de creștere de peste 10 ani și care este printre cele mai intense din 1900, arata un raport al Oxford Economics, citat de Bloomberg. Compania de research britanica a identificat Olanda, Canada, Suedia,…

- Din abatoare si pana la restaurante, sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si pandemiei, este acum fortata…