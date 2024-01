Stiri pe aceeasi tema

- Experții au identificat persoana care a devenit cea de-a opta victima in cadrul tragediei de la Ferma Dacilor. Oamenii legii au confirmat ca fragmentele de os descoperite in urma tragicului incendiu de la Ferma Dacilor sunt atribuite celei de-a opta victime. Se pare ca aceasta victima este Petru Ene,…

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, susține ca incendiul care a dus la moartea a 7 persoane a fost provocat intenționat pentru a-i distruge afacerea. Autoritațile investigheaza situația, iar concluziile preliminare indica nereguli in privința autorizațiilor și a siguranței la incendiu a pensiunii.…

- Apar noi informații despre șirul de evenimente care a dus la incendiul devastator de la pensiunea Ferma Dacilor, in care au murit cel puțin 7 oameni. Potrivit unor surse din ancheta, erau defecțiuni la centrala termica, iar in mansarda care a luat foc erau folosite pentru incalzire sisteme improvizate.…

- Tragedie in județul Prahova, in a doua zi de Craciun. „Ferma Dacilor”, o pensiune din Gura Vadului, s-a facut scrum marți dimineața. Șapte persoane au murit, iar o alta este data disparuta și cautata de autoritați. In momentul izbucnirii flacarilor, in pensiune se aflau 26 persoane care din informațiile…

- Bilant tragic dupa incendiul devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, judetul Prahova. Un copil si patru adulti au fost scosi fara viata din cladirea mistuita de flacari. O a sasea victima a fost descoperita in aceasta seara, fara a se prezica deocamdata daca este vorba despre un…

- La cateva ore de la tragedia din aceasta dimineața, din Tohani, județul Prahova, tatal unui angajat al pensiunii care a ars a facut marturisiri uluitoare. Șase persoane au murit dupa ce Ferma Dacilor a fost cuprinsa de flacari.

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, in urma incendiului in care cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Nereguli fusesera descoperite la aceasta pensiune inca…

