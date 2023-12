Stiri pe aceeasi tema

- Informații halucinante despre modul in care au decurs lucrurile la Ferma Dacilor. Dupa ce toata lumea s-a intrebat cum Cornel Dinica a reușit sa scape de controale timp de trei ani, acum s-a descoperit ca el ar fi cumparat tacerea ISU Prahova cu sticle de vin și mese la restaurant.

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, a opta victima, deși cautarile…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- Ce arata dosarul clasat al DNA pe controlul ISU Prahova de la Ferma Dacilor: Cornel Dinicu ar fi oferit in august 2019, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumatiei pentru masa de protocol a ISU Prahova.

- Cornel Dinicu este patronul pensiunii Ferma Dacilor din Prahova, care a ars complet in aceasta dimineața. Printre victimele incendiului se afla și unul dintre copiii sai. Barbatul este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din anii 2000.

- Șase trupuri carbonizate, inclusiv cel al unui copil, au fost gasite de catre salvatori in pensiunea Ferma Dacilor, care a luat foc in localitatea Tohani , din judetul Prahova. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute inițial. La ora transmiterii acestei stiri continua…