Asociatia britanica de conservare a patrimoniului National Trust a anuntat ca un concert cu artisti emergenti va fi organizat in fosta casa a lui Paul McCartney din Liverpool pentru a celebra a 80-a aniversare a artistului. Situata pe Forthlin Road 20, aceasta locuinta a fost teatrul prieteniei dintre Paul McCartney si John Lennon. Acolo cei doi artisti au scris cele mai multe dintre melodiile formatiei The Beatles printre care „I Saw Her Standing There” si „Love Me Do”. National Trust, proprietarul actual al cladirii, a precizat ca „Forthlin Sessions” – in semn de omagiu adus strazii unde se…