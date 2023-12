Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament in Dubai in urma cu un an de zile. Acum, locuința a fost finalizata, iar vedeta a decis sa nu se mute acolo, vrea sa dea la inchiriat noua ei proprietate. In mai 2022 s-a aflat ca Bianca Dragușanu și-a cumparat apartament de lux in Dubai cu ajutorul lui Mircea…

- Bianca Dragușanu și-a achiziționat un apartament de lux in inima Dubaiului, insa stați liniștiți, caci vedeta nu se va muta din Romania, cel puțin in acest moment, dar cine știe ce-i rezerva viitorul. Blondina a declarat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca și-a dorit foarte mult o locuința pe taramul…

- Diana Videanu are toate motivele sa radieze de fericire! Fiica fostului primar al Bucureștiului are un soț perfect, un ajutor de nadejde atunci cand vine vorba de creșterea copilului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in…

- Parinții unei fetițe de un an și jumatate, din Bragadiru (Ilfov), au avut un șoc cand și-au luat fiica de la gradinița. Mama a fost sunata sub pretextul ca cea mica a devenit violenta cu alți copii, dar cand a ajuns la creșa fetița avea o mare vanataie pe fața și buza de jos umflata. Directoarea creșei…

- Bianca Dragușanu a facut declarații acide dupa ce a fost criticata in mediul online de fani pentru cum ea și fiica ei au aparut la petrecerea in cinstea micuței. Fosta prezentatoarea de la Kanal D2 a rabufnit și a oprit comentariile pe Instagram. Maine, 26 septembrie, fiica Biancai Dragușanu și a lui…

- E doar inca un hop in frumoasa lor poveste de dragoste sau e ruptura definitiva? Gabi Badalau și Bianca Dragușanu și-au spus adio dupa trei ani de relație tmultoasa, care a ținut prima pagina a tabloidelor. Temperamentala Bianca a devenit subiect de știri dupa ce l-ar fi prins pe Badalau ca o inșela,…

- Cristina Rus este genul de mama care face orice pentru poftele copilului. Și cum vedeta are o singura fiica, știe cum sa o rasfețe pe cea mica, inclusiv in zilele in care mai are in plan și alte activitați. Iata cum au fost surprinse cele doua de paparazzii Spynews.ro.

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au reunit de dragul fetei lor și au participat impreuna la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cei doi nu au ratat momentul special din viața micuței Sofia și s-au fotografiat alaturi de aceasta. Iata imaginea inedita cu cei doi foști soți!