Fenomenul „tornada roșie” atacă și anul acesta! „ Tornada Roșie ” a atacat Romania chiar in acest weekend. Specialiștii denumesc astfel aglomerația de sarbatori din magazine și piețe. Weekendul care tocmai se incheie a fost cel mai aglomerat din ultima vreme. Milioane de romani au luat cu asalt piețele și magazinele. De fiecare data, cand vin sarbatorile, Romania este cuprinsa de febra cumparaturilor. Specialiștii o numesc „Tornada Roșie”, adica fenomenul de aglomerare din toate spațiile comerciale, dar și haosul de pe strazi și din trafic. E „roșie” fiindca roșie este culoarea Craciunului, dar și blocajele din trafic de pe GPS. Oamenii profita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

