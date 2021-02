Fenomenul 'pilelor' provoacă tensiuni în PNL: 10 organizații și-au trimis oameni fără legături cu funcțiile visate In PNL se impart ”bucatele” guvernarii, iar recentele scandaluri legate de ”pilele” fara nicio pregatire profesionala, dar inșurubate pe funcții importante provoaca tensiuni in PNL. Conducerea centrala a respins propunerile venite din partea a 10 organizații liberale, pe motiv ca oamenii inaintați nu au pregatirea profesionala necesara. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Potrivit liderului PNL, "sunt situatii in care inca nu a fost finalizata evaluarea unor candidati" sau a altor persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania trei fabrici, la Hunedoara, Iasi si Roman, a anuntat ca intentioneaza sa concedieze 20% din angajatii din zona de birouri, in cadrul unui plan de reducere a costurilor cu un miliard dolari, scrie Reuters. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii…

- BMinecraft, DIY și Donald Trump au fost in topul cautarilor online facute de copii in vacanța de iarna, potrivit unui studiu realizat de Karpersky. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare Potrivit unui…

- Fostul premier Victor Ponta remarca faptul ca in proiectul de buget pe 2021 se mizeaza pe o creștere cu 13% a veniturilor. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare „BUGETUL Romaniei este cea mai serioasa…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost lansata vineri in Bosnia si Hertegovina, unde vaccinul rusesc Sputnik V a fost administrat intr-o prima etapa doar personalului din sistemul sanitar, cel mai expus, din cauza cantitatilor insuficiente de doze, informeaza AFP si Reuters. Citește…

- Doi indivizi din Maramureș au vandut adeverințe false negative la Covid pentru 200 de lei. Adeverințele erau folosite de romani care au calatorit in Uniunea Europeana, anunța MEDIAFAX. Polițiștii din Baia Mare s-au sesizat din oficiu in ianuarie ca mai multe persoane care calatoresc in Uniunea…

- Varianta de coronavirus detectata in Amazonia braziliana ar putea fi de trei ori mai contagioasa decat tulpinile originale, a spus joi ministrul Sanatatii din Brazilia, Eduardo Pazuello, potrivit DPA. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca nu sunt ”sporuri incorecte” in institutie, fiind acordate doar patru sporuri, insa unul dintre ele este cel de antena, primit de toti cei 700 de functionari. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…

- Polițiștii specializați in protejarea patrimoniului cultural au recuperat calota unui coif medieval, de sorginte vikinga, unicat in Romania și printre puținele exemplare cunoscute in Europa. Bunul este apreciat de specialiștii in domeniu ca avand o valoare istorica incomensurabila. Citește…