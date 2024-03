Stiri pe aceeasi tema

- Apple was hit with an EU antitrust fine of over 1.8 billion euros on Monday, its first ever, for preventing Spotify and other music streaming services from informing users of payment options outside its App Store, Reuters reports. The European Commission’s decision was triggered by a 2019 complaint…

- Cele mai mari companii din sectorul tehnologic din lume, cunoscute sub numele de „Cei Șapte Magnifici”, au o influența financiara atat de puternica incat depașește aproape orice alta țara majora din lume, potrivit unor noi cercetari realizate de Deutsche Bank, citate de CNBC. Raportul indica o creștere…

- Nvidia a depașit recent Alphabet (Google) in ceea ce privește capitalizarea de piața, iar Amazon i-a urmat o zi mai tarziu. Potrivit Bloomberg, acțiunile Nvidia sunt acum evaluate la 1,83 trilioane de dolari, devansand capitalizarea de piața Alphabet, de 1,82 trilioane de dolari. Acest succes plaseaza…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…

- Compania daneza A. P. Moller Maersk A/S a avertizat joi ca supracapacitatea pe segmentul livrarii de containere pe plan global va afecta anul acesta profiturile mai mult decat estima, iar majorarea tarifelor nu va compensa efectele perturbarilor din Marea Rosie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Cel mai valoros producator de cipuri din lume si-a marit valoarea de piata cu o valoare fara precedent de 296,52 miliarde de dolari, pana la aproximativ 1.520 miliarde de dolari, depasind maximul anterior de 248,23 miliarde de dolari, atuins in cresterile actiunilor din mai 2023. Luna trecuta, actiunile…

- iOS 17 deja va ramane in istorie drept versiunea care a adus schimbari fundamentale in iOS prin introducerea suportului pentru accesorii pe USB-C și „deschiderea” iPhone-ului catre aplicații din surse alternative, ambele reguli fiind impuse de catre Uniunea Europeana. iOS 18 ar putea continua aceasta…

- Prețul acțiunilor IBM a crescut cu 12% joi, ajungand la cel mai inalt nivel din 2013 incoace, dupa ce compania a raportat estimari peste așteptari privind veniturile datorita cererii puternice pentru serviciile sale legate de inteligența artificiala (A.I.), relateaza Reuters.