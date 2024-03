Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a fost stins sambata la rafinaria din Volgograd din sudul Rusiei in urma unui atac cu drone, au declarat autoritațile locale. „Aseara, sistemele de aparare aeriana și de razboi electronic au respins un atac cu UAV pe teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat Andrey Bocharov, guvernatorul…

- Peste tot pe planeta se inregistreaza straluciri ciudate pe cerul nopții, ceea ce a provocat un val de intrebari și nedumerire in rindul locuitorilor Pamintului. Mulți sint interesați de intrebarea principala: ce se afla in spatele acestei straluciri și care este natura ei? Nu a facut fara, desigur,…

- Locuitorii din municipiul Campina sunt sfatuiti de autoritati sa nu consume apa furnizata in sistem centralizat, in conditiile in care, la o proba de rutina care a fost prelevata in vara anului trecut, au fost depistate depasiri ale unor parametri, rezultatele fiind anuntate la circa sapte luni de la…

- Bucureștiul se afla pe locul 8 in topul celor mai aglomerate de trafic orașe din lume, iar in Europa ne situam pe locul 4. Locuitorii din București au pierdut in trafic 150 de ore in plus din cauza aglomerației, viteza medie de deplasare la ora de varf fiind de circa 17 km/ora, potrivit informațiilor…

- Locuitorii unui oraș din Ingham, Australia, au fost atat de speriați de o „tornada de lilieci" care s-a abatut asupra lor, incat nu au vrut sa-și duca copiii la școala, iar ambulanța aeriana a spitalului local a fost reținuta la sol.

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anuntat biroul de meteorologie al tarii, aceasta fiind a cincea eruptie inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite Reuters.

- Locuitorii strazii George Enescu din Campia Turzii așteapta modernizarea arterei de circulație și se pare ca mai au inca de așteptat. Aceștia iși doresc asfaltarea strazii dar exista motive bine intemeiate pentru care pana acum, aceasta nu a fost modernizata. „Investiți in strada George Enescu ca suntem…

- Locuitorii din strada Livadarilor din orașul Codru așteapta de mai bine de trei ani finalizarea lucrarilor de reparație a drumului din cartierul in care locuiesc, find nevoiți sa se deplaseze intre timp prin apa și namol. Chiar daca autoritațile au promis inițial ca porțiunea de drum va fi data in exploatare…