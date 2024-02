Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Bucurestiului, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca el considera ca ar putea fi candidatul dreptei la Primaria Capitalei si a mentionat ca poarta discutii in acest sens cu USR, PNL, PMP, Forta Dreptei si REPER. „Eu cred ca exista aceasta posibilitate, daca ne intoarcem patru ani in…

- Razboi in Ucraina, ziua 675. In noaptea care a urmat celui mai mare asalt asupra Ucrainei de la inceputul razboiului, armata rusa a doborat 32 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei si altor zone ale Federatiei Ruse, au anuntat sambata dimineata of

- Toți locuitorii satului Landais Alzheimer din sud-vestul Franței sufera de demența. Nu exista programari exacte la frizer sau restaurant și produsele de la magazinul din centrul satului nu se platesc, astfel ca nimeni nu trebuie sa iși aduca aminte sa iși ia portofelul. Timpul se scurge altfel aici,…

- Emotii, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Tulcea. Autoritatile au transmis un mesaj RO-Alert referitor la posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul a fost emis cu putin timp inainte de miezul noptii, populatia din 16 comune situate in nordul judetului Tulcea si…

- Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei, lanseaza o propunere inedita prin intermediul unui proiect de hotarare. Conform acestuia, incepand din primavara anului viitor, aprovizionarea spațiilor comerciale din București s-ar putea realiza numai in intervalul orar 22:00 și 06:00. Proiectul se afla…

- Codul Rutier 2024 a devenit din ce in ce mai dur. Mai ales, cu soferii incepatori. Acestia din urma vor avea parte de reguli mai stricte in ceea ce privește condusul unor mașini si obținerea permisului de conducere. Șoferii incepatori nu vor mai putea conduce mașini cu mai mult de 100 cai putere. Mai…

- Zeci de petarde au fost gpsite ascunse in diferite zone ale unei tribune, inaintea meciului Romania - Elveția.Inaintea meciului Romania - Elveția, jandarmii au verificat arena sportiva pentru gasirea unor eventuale materiale interzise, „avand la baza și modul de manifestare a suporterilor pe timpul…

- Orașul Kiev a fost atacat pe parcursul nopții de vineri spre sambata. Explozii puterice s-au auzit intr-o zona a orașului, iar locuitorii au fost indemnați sa ramana in adaposturi, potrivit Sky News. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca au fost „explozii puternice” intr-o parte a orașului,…