- O femeie in varsta de aproximativ 90 de ani a fost scoasa in viata dintr-o casa prabusita in vestul Japoniei, la 124 de ore dupa ce un cutremur major a lovit regiunea, cauzand moartea a cel putin 126 de persoane, distrugand cladiri si declansand alunecari de teren, relateaza The Guardian, conform News.ro.Femeia…

- Premierul japonez Fumio Kishida a declarat ca bilanțul victimelor cutremurului puternic care a lovit centrul Japoniei in ziua de Anul Nou a ajuns la peste 100 de morți. El a subliniat necesitatea imbunatațirii rutelor și a condițiilor rutiere catre centrele de evacuare pentru a livra mai multe alimente,…

- Prabusirirea cladirilor si incendiile care au urmat dupa cutremurul care s-a produs luni in vestul Japoniei au provocat moartea a 57 de persoane in prefectura Ishikawa, iar multe altele au fost ranite, informeaza agentia Kyodo.

- Un cutremur cu magnitudinea de cel putin 7,5 a lovit Mindanao, in sudul Filipinelor, sambata, ceea ce a dus la emiterea unor ordine de evacuare a unor zone si a coastelor sud-vestice ale Japoniei, din cauza avertismentelor de tsunami, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Agentia filipineza de seismologie…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud pregatesc un summit al liderilor „in viitorul apropiat”, legat de tensiunile alianței cu SUA și de problemele create de Coreea de Nord in zona, scrie, luni, The Guardian.

- Miniștrii de Externe din China, Japonia și Coreea de Sud s-au intalnit duminica in orașul coreean Busan intr-o incercare de a strange relațiile dintre cele trei țari. Diplomații au vorbit despre crizele mondiale actuale și au incercat sa pregateasca o intalnire la nivel inalt, potrivit Reuters.…