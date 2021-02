Stiri pe aceeasi tema

Proiectul de hotarare privind stabilirea burselor școlare pentru elevii turdeni, inițiat de consilierii PMP Turda, nu a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Turda,...

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a afirmat ca nu exista motiv de amânare sau anulare a Jocurilor Olimpice. CIO dezminte stirea aparuta în cotidianul The Times conform careia Jocurile Olimpice Tokyo 2020 vor fi anulate de Guvernul Japoniei.Referitor la stirea…

- Probleme in Japonia! Mai multe zone din aceasta țara se afla sub nameți de doi metri, dupa ce timp de trei zile a nins fara oprire, informeaza Reuters, citata de Mediafax. Ninsorile din centrul Japoniei si de-a lungul coastei de nord au izolat mai multe localitați și au intrerupt curentul electric in…

- Dupa modelul adoptat la Brasov si Timisoara, USR PLUS Constanta organizeaza selectii interne pentru desemnarea reprezentantilor Aliantei in Consiliile de Administratie ale institutiilor subordonate Consiliul Local Municipal si Consiliului Judetean Potrivit anunturilor postate pe pagina oficiala de Facebook…

- Japonia planuiește sa combata rata natalitații extrem de scazuta prin finanțarea unor scheme matrimoniale bazate pe inteligența artificiala (IA) pentru a-și ajuta locuitorii sa-și gaseasca perechea, relateaza BBC.Autoritațile intenționeaza sa subvenționeze de anul viitor autoritațile locale…

- Amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus va costa Japonia 2,8 miliarde dolari, au anuntat vineri organizatorii niponi, citati de Reuters. Cea mai mare parte din aceste costuri suplimentare sunt legate de activitatile operationale si de…

- Sinuciderile au crescut in Japonia pentru a patra luna consecutiv, principala cauza fiind criza economica provocata de pandemia de COVID-19. Japonia are una dintre cele mai mari rate ale sinuciderii din lume. Numarul sinuciderilor din Japonia a crescut in luna octombrie pentru a patra luna…

- Plenul Consiliului Județean Suceava și-a stabilit reprezentanții in consiliile de administrație de la Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” și de la Casa de Sanatate. Astfel, la Spital ca membri titulari au fost desemnați consilierii liberali Catalina Culipei și Ioan Badelița, iar ca supleanți Gheorghe…