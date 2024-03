Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Targoviște, in varsta de 37 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a talharit doua femei. Individul a comis talhariile in scara blocului. Polițiștii continua cercetarile sub coordonarea procurorului de caz, in cadrul dosarului penal intocmit pentru savarșirea infracțiunilor de…

- O femeie in varsta de 52 de ani, din municipiul Botosani, a murit, miercuri seara, dupa ce a fost injunghiata in gat de sotul ei, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, femeia a fost atacata cu cutitul in momentul in care…

- O femeie, de 52 de ani, a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei. ”Politistii…

- Crima infioratoare! Femeie ucisa de sot la intrarea in scara blocului. Pe numele criminalului era emis un ordin de protectieO femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul…

- Polițistii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au dispus reținerea, pentru 24 de ore, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de un barbat de 45 de ani, din localitatea Șimleu Silvaniei, cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire…

- O femeie a fost gasita inconștienta, duminica, in scara unui bloc din Centrul Vechi din Capitala, dupa ce a fost batuta cu salbaticie. Agresorul nu a fost prins. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei - Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi au fost sesizați duminica dimineața, in jurul orei 5.40,…

- La data de 1 februarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat un barbat de 28 de ani, din comuna Chinteni, județul Cluj, care locuiește fara forme legale in municipiul Aiud, ca persoana banuita de savarșirea infracțiunii de talharie. In sarcina…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 09:00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 11 Verguleasa au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta din comuna Samburesti, judetul Olt, se afla o persoana decedata.Potrivit IPJ Olt, la fata locului s a deplasat echipa operativa din cadrul…