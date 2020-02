Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de noua ani din orasul prahovean Baicoi, a murit marti dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Copila a fost victima unui accident petrecut, luni seara. Accidentul s-a petrecut luni 27 ianuarie, la ora 21.00, la intersectia strazilor Republicii cu 9 Mai, in Baicoi.…

- Un negociator al Poliției Brașov incearca, luni, sa elibereze un copil de 6 ani, dupa ce mama lui,o femeie cu afecțiuni psihice, s-a blocat cu baiatul in casa și refuza orice contact. Surse din ancheta arata ca tatal copilului, cetațean italian, a venit sa ia copilul, in baza unei sentințe in Italia,…

- In aceasta luna, pe data de 2 ianuarie, cea mai batrana femeie din lume a implinit uimitoarea varsta de 117 an si a avut parte de o petrecere in centrul de ingrijire medicala din Fukuoka.. Din detaliile afla de la autoritațile din Japonia, femeia s-ar fi nascut prematur in anul 1903.

- O femeie din Mexic și-a omorat fetița in varsta de doi ani dupa ce a consumat metamfetamina, relateaza elheraldo.co.Tragedia s-a intamplat in seara de 4 ianuarie. femeia, aflata sub efectul metamfetaminei, și-a injunghiat fetița in varsta de doi ani, in locuința familie din localitatea Colinas del Carmen,…

- O femeie in varsta de 38 de ani a ajuns in arestul IPJ dupa ce a lovit o adolescenta in varsta de 13 ani chiar in scoala unde aceasta este eleva. Fapta s-a petrecut vinerea trecuta, la ora 12,00, la Școala Gimnaziala "Constantin Morariu" din Patrauti. Femeia a patruns in incinta scolii, ...

- Femeile din zodia Scorpion sunt niste firi extrem de complexe. Inteligente, jucause si deschise catre orice provocare, acestea stiu cum sa suceasca mintile barbatilor. Pot fi considerate naive, deoarece joaca la inceput dupa regulile barbatului, insa imediat ce-si vor vedea planul dus la sfarsit, isi…

- Un incident incredibil a avut loc azi in orașul Port Elizabeth, din Africa de Sud.O femeie in varsta de 26 de ani a scapat miraculos cu viața dupa ce un camion a trecut peste mașina ei Opel și a turtit-o, a notat BBC.Șoferul camionului a parcat vehiculul uriaș langa o școala, de unde a mers sa-și ia…

- Sfarsit tragic pentru o fetita de 12 ani din comuna valceana Barbatesti. Micuta ar fi fost intoxicata cu monoxid de carbon, iar primarul ii acuza pe medicii de pe ambulanta de moartea copilei!