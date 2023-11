Stiri pe aceeasi tema

- O politista de la Protectia Animalelor din Arad a fost prinsa beata in timp ce aștepta sa intre la munca. A fost prima sa abatere disciplinara, insa va fi analizata și sancționata in conformitate cu prevederile legii.

- Polițiștii din Salaj au depistat o clujeanca care transporta in portbagajul mașinii sute de pachete de țigari de contrabanda.Femeia de 45 de ani a fost prinsa de autoritați in data de 27 septembrie pe raza localitații Dabaceni, județul Salaj, in timp ce transporta 6.740 de țigarete de diferite marci…

- VIDEO ȘTIREA TA| Tanar ciclist din Apuseni, paguba de peste 4.000 de lei, dupa ce bicicleta prinsa in suport pe plafonul mașinii s-a agațat intr-un cablu VIDEO ȘTIREA TA| Tanar ciclist din Apuseni, paguba de peste 4.000 de lei, dupa ce bicicleta prinsa in suport pe plafonul mașinii s-a agațat intr-un…

- Politistii Sectiei 1 Vlaicu au fost sesizati la data de 15 septembrie a.c., despre faptul ca un barbat de 42 de ani, din Arad, si ar fi agresat fizic tatal.Pe numele barbatului a fost emis un ordin de protectie provizoriu, cercetarile fiind continuate intr un dosar penal, intocmit pentru violenta in…

- O femeie a fost ucisa chiar la poarta casei sale, de un șofer de 59 de ani care s-a urcat drogat și baut la volanul mașinii lui. Victima primea un tort de ziua ei de naștere, moment in care a fost prinsa intre doua mașini și tarata zeci de metri. Nicoleta, in varsta de 56 de ani, s-a stins din viața…

- Un turist francez a fost arestat in momentul in care incerca sa paraseasca insula Sardinia cu 41 de kilograme de pietricele si pietre in portbagajul masinii sale, pe care le-ar fi ridicat ilegal de pe o plaja locala, au anuntat marti autoritatile italiene, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Vamesii…

- O femeie a murit tarata de tramvai in Arad, Romania. Femeia de 55 de ani a vrut sa urce in tramvai cu un scaun rulant in care se afla fiica sa de 12 ani cu handicap sever. A reusit sa urce mai intai caruciorul pe usa din spate, dupa care ar fi urmat ea, dar vatmanul a inchis insa usile tramvaiului fara…

