- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 362: Alte 5 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 5 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 362 Deces 358 Femeie, 66 ani din județul Ialomița. Data internarii:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca numarul deceselor din cauza noului coronavirus a ajuns la 94. Deces 93 O femeie, de 75 de ani, din județul Neamț, in data de 28 martie, se interneaza in secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. Tot atunci se emite suspiciunea de SARC-COV-2 și se…

- Noi decese in țara din cauza COVID-19. O femeie in varsta de 77 de ani din județul Covasna, se numara printre decedați. Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica, al 90-lea pacient decedat este din județul Covasna. Este vorba despre o femeie in varsta de 77 ani, internata in SJU Sfantu Gheorghe,…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in judetul Ialomita, numarul celor care au pierdut lupta cu boala ajungand la 5. Este vorba despre o femeie, in varsta, de 60 de ani, dializata, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

- O femeie de 60 de ani din județul Ialomița reprezinta al 70-lea deces inregistrat in țara noastra din cauza COVID-19. Conform Grupului de Comunicare Strategica, aceasta avea și alte afecțiuni precum insuficiența renala cronica, hipertensiune arteriala și infecție cu virusul hepatic B. Primele simptome…

- Au fost inregistrate 42 de decese din cauza noului coronavirus in Romania. Este vorba despre persoane din Hunedoara, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Deces 41: Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul …

- Au fost inregistrate inca trei decese, ale unor persoane infectate cu noul coronavirus in Romania, numarul total ajungand la 29. Este vorba despre persoane din județul Arad, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Decesele au fost raportate catre INSP din teritoriu in cursul nopții și in aceasta…

- Bilantul deceselor din cauza infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 12 Bilantul persoanelor decedate din cauza infectiei cu noul coronavirus în tara noastra a ajuns la 12, ultimul pacient decedat fiind un barbat de 74 de ani, din judetul Ialomita, internat în Spitalul Comanesti din…