- Maria Pantazi, veteran de razboi, a cerut sa primeasca doza booster a vaccinului anti-Covid. Ajunsa la frumoasa varsta de 100 de ani, Maria Pantazi, care in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a ingrijit ranitii in spitale de campanie, a declarat ca se vaccineaza pentru ca vrea sa se pazeasca singura…

- Fetița din Roman, județul Neamț, cea care a scapat cu viața dupa ce tatal ei a injunghiat-o, a fost externata astazi. Sora ei geamana murise dupa cateva ore de la atac, la unitatea medicala, nemaiavand nicio șansa sa supraviețuiasca. Micuța a fost injunghiata cu bestialitate de 10 ori de catre cel care…

- O femeie in varsta de 74 de ani din Israel, careia i-a fost frica sa nu se infecteze cu COVID-19 in urna atingerii banilor, a pus mai multe bancnote intr-un vas cu inalbitor pe care l-a introdus in cuptorul cu microunde.

- O femeie de 38 de ani din Iași a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce starea ei s-a agravat brusc și a intrat in stop cardio-respirator. Aceasta nu era vaccinata și a ales sa se trateze acasa timp de zece zile , crezand ca are o simpla gripa, insa testele au confirmat ca…

- Salvamontistii le au recuperat epuizate si in stare de panica.Salvamontistii au intervenit sambata seara pentru acordarea primului ajutor si transportul a doua turiste din Iasi, care au ramas blocate pe munte, in zona Chica Fantanele, din masivul Ceahlau.Este vorba despre o femeie insarcinata in ultima…

- Sistemul de sanatate al Portugaliei a fost pe punctul de a se prabuși. Spitalele din Lisabona erau pline, iar autoritațile cereau populației infectate sa se trateze acasa. In ultima saptamana a lunii ianuarie, aproximativ 2000 de persoane și-au pierdut viața din cauza Covid-19. In prezent, Portugalia…

- In județul Vrancea, in data de 25 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 814 persoane in carantina la domiciliu; 427 persoane in izolare la domiciliu; 130 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 14 persoane sunt internate la ATI,…