Stiri pe aceeasi tema

- O americanca a fost retinuta si amendata de un tribunal din Rusia miercuri, dupa ce a plimbat un vitel in Piata Rosie din Moscova, despre care a spus ca il cumparase pentru a il salva de la sacrificare, au anuntat mass-media ruse, citate de Reuters.

- O femeie din orasul Petrila, care intentiona sa se arunce de pe un pod in albia raului Jiul de Est, a fost convinsa de politisti sa renunte la acest gest necugetat, ulterior ea fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara,…

- Actrița de 38 de ani, cunoscuta pentru rolul sau din filmul „The Salesman”, premiat in 2016 cu Oscarul pentru cel mai bun film strain, a fost eliberata pe cauțiune, pe 4 ianuarie, de autoritațile iraniene, relateaza Bild . Taraneh Alidoosti fusese reținuta acum doua saptamani , pentru „publicare de…

- Cu ocazia Craciunului pe rit vechi, pe 6 și 7 ianuarie, Patriarhul Kirill a facut apel la o incetare a focului in Ucraina si pledeaza pentru un armistitiu. Declarația Patriahului Kiril a fost postata, joi, pe site-ul Bisericii Ortodoxe Ruse. Reamintim ca el a susținut puternic invazia rusa in Ucraina…

- Cea mai frumoasa femeie de la Cupa Mondiala și-a inceput in forța aventura din America. A primit un permis care ii da voie sa munceasca peste ocean și a facut deja o ședința foto pe strazile din New York. In Qatar, pozele Ivannei Knoll ar fi fost considerate „indecente”, dar americanii i-au laudat ținutele…

- Cand i s-a furat motocicleta, Mirela Stoian, o femeie din Romania care locuiește de 20 de ani in Spania, nu-și inchipuia ca totul se va intoarce impotriva ei.Imediat dupa ce i-au verificat datele, politițiștii spanioli au arestat-o pe femeie, motivand ca ar fi profitat de un permis de ieșire din inchisoare…

- O femeie a fost arestata pentru talharie sub acuzația ca a atacat pe strada și deposedat de portofel un barbat. Fapta este comisa din data de 30 noiembrie, cand Poliția municipiului Suceava a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca pe strada Jean Bart din Suceava un barbat a fost impins și ...

- "Intrucat mi se solicita insistent și justificat un punct de vedere in legatura cu gestul violent și scandalos comis de un cleric monah acum doua zile, dar și pentru ca in același timp acest caz este subiectul unei anchete pe care doar eparhia de care aparține o poate desfașura și doar ea poate comunica…