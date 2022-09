Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii ieseni cauta o femeie, de 66 de ani care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112." Asa suna anuntul transmis in weekend…

- Autovehiculul in cauza a fost oprit de polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci in localitatea Bengești-Ciocadia.In autovehicul au fost identificați doi tineri, de 21 și 22 de ani, ambii din localitatea Bengești-Ciocadia, precum și tanara cautata.Polițiștii au intocmit un dosar penal sub…

- Pe 20 august a.c., politistii de la Harlau au fost sesizati de catre o femeie din comuna Deleni, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in padurea de langa comuna, cu alti membri ai familiei printre care si fiul ei in varsta de 15 ani, acesta din urma s-a indepartat de grup si s-a ratacit. La fata…

- Azi, 10 august, la ora 09.49, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca mama sa a plecat de la domiciliu cu intenția de a se sinucide. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au procedat la cautarea femeii disparute, iar dupa aproximativ 40…

- Azi, 10 august, la ora 09.49, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau, au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, mama sa, a plecat de la domiciliu cu intenția de a se sinucide. Deplasați la fața locului, polițiștii au procedat la cautarea femeii disparute, iar dupa aproximativ…

- Ieri, 03 august, in urma activitatilor informativ-operative efectuate de catre polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși, au fost identificați doi tineri din Coltau, care ar fi comis o fapta de talharie calificata. In fapt, in data de 30 iulie a.c., la ora 22.00, polițiștii au fost sesizați de catre…