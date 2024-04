Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul femeii ucise, tranșate și aruncate pe camp, langa autostrada. S-a aflat identitatea victimei. Potrivit unor surse, tanara avea 38 de ani si a fost data disparuta in urma cu mai bine de o luna, pe data de 6 martie 2024.

- Familia a dat-o disparuta pe aceasta de pe 6 martie. Atunci, femeia ar fi plecat de acasa și nu s-a mai intors. Ea era cunoscuta și pentru dependența de jocurile de noroc, iar anchetatorii nu exclud ca aceasta sa fi fost ucisa din cauza datoriilor pe care le avea.Rudele femeii ar fi fost deja audiate…

- Femeia, in varsta de 52 de ani, a fost atacata, miercuri seara, cu cutitul de soțul ei in momentul in care intra in scara blocului in care locuieste, din municipiul Botoșani. Fiica ei a gasit-o și a sunat la 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator, a anunțat IPJ Botoșani. Incidentul…

- Polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 36 de ani din Lapuș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata fizic și ar fi fost amenințata de catre soțul sau de 39 de ani. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii…

- La data de 16 ianuarie 2024, in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 2 Poliția Rurala Vințu de Jos au intervenit la o locuința din comuna Șibot unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii,…