- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in sferturile turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii in valoare totala de 787.930 dolari, dupa ce a trecut miercuri in trei seturi, 7-6 (10/8), 3-6, 7-5, de britanicul Daniel Evans (28 ATP). Federer, calificat…

- Roger Federer (39 de ani, 6 ATP) a revenit astazi in circuitul masculin, dupa o pauza indelungata, de 14 luni. Elvețianul s-a calificat in optimi la Doha, caștigand in trei seturi primul meci competitiv din acest an. Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii lui „Swiss Maestro”. Dupa ce și-a prelungit…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, nr. 5 mondial, care va reveni dupa o pauza de 13 luni pe teren, cu prilejul turneului ATP de la Doha (8-14 martie), a marturisit ca nu s-a gandit niciun moment la retragere in perioada lunga a recuperarii sale, transmite AFP, potrivit Agerpres. Campionul…

