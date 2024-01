Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la Codul Penal privind condamnații care nu se predau in 7 zile ajung la CCR. ”Legea fugarilor”, contestata de ICCJ Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu Legea „fugarilor”. Sesizarea va fi dezbatuta in 31 ianuarie. ICCJ…

- Angajații din ministerul pastorit de Alexandru Rafila protesteaza pe holurile instituției și refuza sa intre in birouri. Motivul care i-a pus pe jar pe angajați se gasește in noua lege care prevede majorarea salariilor din sanatate.In proiectul de lege care prevede majorarea salariilor pentru angajații…

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu , vicepresedinte al CSM, l-a purtat cu un echipaj…

- Sinteza catorva dintre cele mai importante prevederi din Legea pensiilor:- pensiile a peste 4,7 milioane de beneficiari urmeaza sa fie recalculate dupa noua formula.- de la 1 ianuarie 2024 punctul de pensie se majoreaza cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile…

- Primarul Ion Georgescu cercetat pentru trafic de influența ramane in arest preventiv. Miercuri, 1 noiembrie, Tribunalul Argeș a admis propunerea de prelungire a arestarii preventive formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA Pitesti, pentru o perioada de 30 de zile,…

- Andreea Balan a luat o decizie neașteptata in ceea ce privește procesul pe care il avea cu fostul ei soț, George Burcea. Artista marturisește ca este foarte fericita și ca este mai bine pentru copii ca parinții sa se ințeleaga.Dupa desparțire, Andreea Balan și George Burcea au dus un razboi care parea…

- Deputatul USR Cristian Seidler critica „graba” cu care presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea „de salvare” a pensiilor speciale, afirmand ca seful statului se gandeste, probabil, ca o sa se bucure si el de pensie speciala ca fost primar de Sibiu. „Presedintele Iohannis s-a grabit sa promulge…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, 19 octombrie, decretul de promulgare a legii privind pensiile speciale la trei zile dupa ce proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, relateaza Agerpres.Este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea unor acte…