Febra Ferrari? Fondurile de investiţii investesc bani în maşini clasice ”In ziua de azi, nu sunt sigur ca sotia ar fi castigat”, a spus Modena, citat de Reuters. Vremurile chiar s-au schimbat. In 2018, acelasi model Ferrari a devenit cea mai scumpa masina vanduta vreodata, cand a obtinut la licitatie 48 de milioane de dolari. Anul trecut, recordul a fost depasit cu mult de un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe din 1955, care a ajuns la 135 de milioane de euro (149 de milioane de dolari). Acest tip de megaoferte se afla in avangarda cheltuielilor anuale de miliarde de dolari pentru masini clasice la nivel global, intr-un val de investitii in acest activ alternativ.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 4% in primele doua luni din 2023, la 1,98 miliarde de euro, comparativ cu 1,903 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis joi AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor…

- Harry Kane (29 de ani) a marcat in Italia - Anglia, debutul in grupa C a preliminariilor Campionatului European, și a devenit golgeterul all-time al naționalei Albionului. Anglia a facut ce a vrut in prima repriza a deplasarii cu Italia, de la Napoli. Declan Rice a deschis scorul in minutul 13, iar…

- Asociația Investitorilor Spanioli in Romania – Asociacion de Empresas Espanolas en Rumania – (ASEMER) atrage noi membri in board și iși consolideaza prezența pe piața locala, cu scopul de a poziționa Romania in topul piețelor de interes pentru investitorii spanioli. „Actualul context economic a incetinit…

- Atacantul Harry Kane a devenit, duminica, cel mai bun marcator din istoria clubului Tottenham, dupa ce a marcat golul victoriei in meciul cu Manchester City, scor 1-0. Jucatorul a fost felicitat prin telefon, in vestiar, de antrenorul Antonio Conte, ocazie cu care a cerut si doua zile libere, potrivit…

- Piața romaneasca de fuziuni și achiziții (M&A) a inregistrat 258 de tranzacții in cursul anului 2022, cu o valoare totala estimata la 6,6 miliarde dolari, arata o analiza EY. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Piața apartamentelor de lux din Milano este in plina expansiune, deoarece bancherii, managerii de fonduri și investitorii se indreapta spre capitala financiara a Italiei. Guvernul a inceput sa acorde scutiri financiare generoase și a ajutat la inclinarea pieței imobiliare din Milano spre segmentul de…

- Potrivit unei analize a Ziarului Financiar, se pare ca un cappuccino in București a ajuns sa coste mai mult decat unul din Spania sau Italia. Un cappuccino costa acum in București 14-18 lei (2,8-3,60 euro) in cafenelele generale și poate fi și mai scump in cafenelele de specialitate, potrivit sursei…

- Piața de fuziuni și achiziții (mergers and acquisitions – M&A) din Romania a atins un nivel record in 2022 in ceea ce privește valoarea și numarul tranzacțiilor, potrivit unei analize efectuate de Deloitte Romania. Valoarea totala estimata a pieței, atat pentru tranzacțiile cu valori comunicate, cat…