Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, vineri seara, ca 142.000 de copii si adolescenti, cu varste cuprinse intre 12 si 19 ani, s-au vaccinat, fiind inregistrate doua cazuri de miocardita. El a spus ca este vorba despre doi pacienti, de 17 ani, care au avut miocardita,…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a adaugat vineri un avertisment in prospectul care insoteste vaccinurile anti-COVID Pfizer / BioNTech si Moderna pentru a indica riscul rar de...

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA a adaugat vineri un avertisment in prospectul care insoteste vaccinurile impotriva noului coronavirus Pfizer / BioNTech si Moderna pentru a indica riscul rar de inflamatie cardiaca dupa utilizarea acestuia, informeaza Reuters. Prospectele vaccinurilor…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pentru fiecare vaccin, fisele informative…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite va include rapid un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca la adolescenti si adulti tineri in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters. Un grup de consultanti…

- Compania americana Moderna a cerut autorizarea vaccinului sau anti-Covid pentru adolescenți in Uniunea Europeana și in Canada. In acest sens compania a depus o cerere Agentiei Europeane a Medicamentului (EMA) și Agenției pentru Medicamente și Alimente din Statele Unite, prin care solicita autorizarea…

- Moderna a anunțat luni ca a cerut Agenției Europene pentru Medicamente autorizarea condiționala a vaccinului sau anti-Covid pentru administrare in randul adolescenților, relateaza Reuters . Compania a anunțat de asemenea luni ca a depus o cerere in acest sens și la Health Canada și ca va cere autorizarea…