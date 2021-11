Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova și Sepsi au remizat, scor 1-1, in etapa #15 din Liga 1. Eugen Trica, 45 de ani, noul antrenor al oltenilor, a urmarit meciul din tribune. Programul complet al etapei #15 „Trica a luat cele mai importante decizii pentru acest meci”, a declarat Dan Vasilica, preparatorul fizic al echipei care…

- FCU Craiova și Sepsi au remizat, scor 1-1, in etapa #15 din Liga 1. Robert Popa (18 ani), portarul oltenilor, a vorbit la final despre schimbarea de la nivelul bancii tehnice: demiterea lui Flavius Stoican (44) și revenirea lui Eugen Trica (45). Programul complet al etapei #15 „Luni și marți am facut…

- FC U Craiova a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Ligii I de fotbal. Echipa din Banie a deschis scorul prin Claudiu Balan (51), dar Sepsi OSK a egalat dupa doar sase minute, prin olandezul…

- Flavius Stoican, 44 de ani, s-a desparțit ieri de FCU Craiova, la capatul a doar 28 de zile de mandat. Astazi, și secundul sau, Bobi Verdeș, 40 de ani, a spus „adio” gruparii din Banie, nedorind sa ramana ca interimar pentru etapa din week-end cu Sepsi. Fostul atacant și-a urmat prietenul și colaborator,…

- Sepsi a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0, in optimile de finala din Cupa Romaniei. Flavius Stoican, antrenorul oltenilor, a vorbit la final și despre urmatorul meci din Liga 1, cu Rapid. Vezi AICI toate rezultatele inregistrate pana acum in optimile Cupei + echipele calificate! „Cam ușor s-au dictat…

- FC U Craiova a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0 (0-0), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. FC U Craiova a obtinut prima victorie de la numirea antrenorului Flavius Stoican, prin golurile marcate de Claudiu Balan (47) si Nicusor Raicea (90+4).…

- Sorin Colceag, antrenorul interimar al celor de la Dinamo, a comentat cu multa amaraciune deznodamantul partidei de la Craiova. Roș-albii s-au facut de ras in Banie, au pierdut cu 0-5, iar perspectivele par sumbe in Ștefan cel Mare. La flash-interviul de la finalul partidei, Sorin Colceag nu și-a menajat…

- Antrenorul formației Chindia Targoviște, craioveanul Emil Sandoi, s-a declarat mulumit cu remiza alba inregistrata cu FCU Craiova. „Un plus pentru noi, am avut ocaziile mai clare. Avem mulți jucatori noi in echipa, nu pot intra in mecanism peste noapte. Ma bucur ca a revenit Dulca, este un jucator important,…