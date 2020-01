Stiri pe aceeasi tema

- FCSB, Dinamo, Gaz Metan și Hermannstadt se vor pregati langa kilometrul zero al exclusivismului din Marbella. O dupa-amiaza senina de iarna, 18 grade Celsius, soare, plaja, briza, puhoi de yahturi, oameni imbracați ca scoși din magazinele de fițe, bolizi mai ceva ca la Mamaia! Acesta este Puerto Banus,…

- Echipa de fotbal FC Hermannstadt va efectua un stagiu de pregatire in Spania, in perioada 10-24 ianuarie, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Sibienii vor efectua un cantonament in zona Marbella si vor disputa patru meciuri amicale. Primul meci de verificare va avea loc…

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți, urmand a se duela cu Sevilla in 16-imile Europa League. Turul se va juca la Cluj, pe 20 februarie, iar returul va fi in Spania, pe 28. Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB și bun prieten cu Dan Petrescu, a postat pe Facebook un mesaj dupa…

- Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a anunțat, miercuri, ca 14 jucatori vor parasi formația pe care o conduce la finalul sezonului actual. El spune ca nu ii va da afara pe aceștia, insa nu este dispus sa le prelungeasca ințelegerile, potrivit Mediafax.De pe lista celor 14 jucatori care…

- Gigi Becali are 13 nume pe lista neagra, printre care si cativa oameni de baza. Mihai Pintilii va renunta la cariera profesionista, in timp ce Harlem Gnohere, Ioan Hora, Adrian Popa, Marko Momcilovic si Lucian Filip ajung la final de contract. Gigi Becali a vorbit cu Bogdan Vintila despre…

- La FCSB nu este liniște, dupa ce patronul echipei, Gigi Becali, 61 de ani, a anunțat ca a intocmit deja lista cu jucatorii care urmeaza sa fie disponibilizați la finalul campionatului.Pe ea se afla, conform latifundiarului din Pipera, nu mai puțin de 13 nume de jucatori care nu vor mai face parte din…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a dezvaluit numele fotbaliștilor care vor parasi vicecampioana Romaniei in vara. Bozhidar Chorbadzhiyski (24 de ani, fundaș central)Marko Momcilovic (32 de ani, fundaș stanga)Mihai Pintilii (35 de ani, mijlocaș central)Thierry Moutinho (28 de ani,…

- Denis Albec, atacantul care implinește 29 de ani in ianuarie, se bucura ca a revenit printre „tricolori” la scurt timp dupa ce s-a refacut dupa accidentarea la genunchi. Varful Astrei comenteaza amuzat ultimele evenimente de la FCSB și plecarea lui Narcis Raducan. Denis Alibec a revenit dupa accidentarea…