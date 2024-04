Doar 12% dintre români au primit salarii majorate în 2023 In 2023, doar 12% din romani au beneficiat de salarii mai mari, suficiente pentru a ține pasul cu inflația, conform cercetarii Randstad Romania Employer Brand Research 2024, publicata vineri. Mai mult, șase din zece angajați (58%) iau in considerare sa lucreze in strainatate in acest an. Potrivit studiului, salariul ramane motivul principal pentru care angajații iși dau demisia. De asemenea, jumatate dintre respondenți ar fi dispuși sa se mute in alt oraș pentru un alt loc de munca, cu condiția ca angajatorul sa le ofere sprijin financiar pentru relocare, incluzand acoperirea costurilor pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

