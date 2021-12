FCSB – UTA 2-1. Amebele goluri ale vicecampioanei au fost marcate din lovituri de pedeapsă. Arădenii au acuzat arbitrajul FCSB a invins-o pe UTA, cu 2-1, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 18-a a Ligii 1. In minutul 21 al partidei, Octavian Popescu a fost calcat in careu de Roger, iar “centralul” a dictat penalty pentru FCSB. Florin Tanase a transformat de la “punctul cu var”, deschizand scorul. Oaspeții au restabilit egalitatea in minutul 72. Roger a profitat de o minge respinsa greșit de Vlad, l-a driblat pe portar și a marcat. Dupa doua minute, Ubbink l-a pus la incercare pe Vlad. FCSB a primit din nou penalty, cu noua minute inainte de final. Medimorec a comis hent in careu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

