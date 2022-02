Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a rezolvat transferul lui Malcom Edjouma de la FC Botoșani, Gigi Becali, patronul de la FCSB, il vrea și pe Joyskim Dawa, stoperul moldovenilor. Valeriu Iftimie, finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvaluit suma pentru care este dispus sa renunțe la stoperul ivorian. Valeriu Iftimie ramane ferm…

- Gigi Becali vrea sa se lupte cu problema Covid-19 in Liga 1. Patronul FCSB e cunoscut pentru poziția sa antivaccinare, in schimb este un fan al testarii jucatorilor. Vicecampioana a fost lovita de un val de Covid-19 in toamna trecuta, dar acest lucru nu a schimbat optica latifundiarului. Gigi Becali…

- Anamaria Prodan se afla in conflict cu familia Becali, dupa transferul lui Denis Man la Parma, cand plecarea fotabalistului a trecut de semnatura ei. Impresarul sportiv are un mesaj pentru Gigi Becali. „Este jenant ca acești credincioși care se bat cu pumnul in piept ca ma distrug, ca ma baga, cu ajutorul…

- Pe ce echipa a pus Gigi Becali ochii, in caz ca vinde FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat, mai in gluma, mai in serios, ca vrea sa vanda clubul suporterilor din Peluza Nord. El a cerut 10 milioane de euro, dar a spus ca va lua toți jucatorii cu el. Gigi Becali a și „ochit” alte […] The post Pe…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit cum a decis sa-l numeasca pe Toni Petrea in locul lui Edward Iordanescu. Dupa plecarea lui Edi Iordanescu, Gigi Becali a dezvaluit astazi ca a avut trei nume pe lista de posibili antrenori: Ilie Poenaru, Toni Petrea și un tehnician pe al carui nume nu a dorit…

- Politia a deschis o ancheta dupa ce gardul resedintei din Aleea Alexandru a lui Gigi Becali a fost vandalizat de fanii numultumiti de plecarea antrenorului Edward Iordanescu. "Pleaca! Mori, Gigi!", a fost scris pe gardul din Aleea Alexandru. "Satana, pleaca!", a fost mesajul de pe zidul…

- Relația dintre patronul și antrenorul de la FCSB a ajuns intr-un punct de unde nu mai exista cale de intoarcere, iar anunțul propunerii de incetare a contractului omului de pe banca tehnica era iminent.Pentru a vedea care este situația reala a lui Edi Iordanescu la FCSB, acceseaza realitateasportiva.net…

- Mirel Radoi este aproape de a pleca de la naționala României dupa finalizarea actualei campanii de calificare la Cupa Mondiala din Qatar 2022. Edi Iordanescu, actualul antrenor al lui FCSB, ar putea fi demis, iar Radoi este aproape de a se întoarce pe banca roș-albaștrilor. Mirel…