- In aceasta seara, de la 20:30, se va disputa derby-ul Dinamo - Rapid, unul dintre cele mai atractive dueluri din fotbalul romanesc. Meciurile tari dintre cele doua echipe bucurestene au fost date de rivalitatea dintre suporteri, dar si de „ințepaturile” dintre antrenori sau actionari. Astazi, in semn…

- Stadionul Dinamo a facut parte inițial din proiectul Euro 2020, alaturi de arenele din Ghencea, Giulești și de cea de la Arcul de Triumf. Din cauza unor probleme juridice, singura nemodernizata a fost arena din Ștefan cel Mare. Marți, într-o conferința de presa, Ionut-Adrian Popa (președintele…

- Cand se va ispravi fenomenul clonelor in fotbalul romanesc, va fi un prim semn de insanatosire. Clonarea, copierea pe cale artificiala a unui organism viu, a devenit un termen la moda in fotbalul romanesc. Vorba fiind fie de o resuscitare a unei denumiri de traditie, fie de o salvare de la o desfiintare…

- Gabi Balint (58 de ani), fostul mare jucator al Stelei, crede ca solicitarea celor de la FCSB de a juca in Ghencea nu a facut decat sa agite și mai mult spiritele in razboiul dintre clubul lui Gigi Becali și CSA. „Cred ca FCSB nu trebuia sa insiste sa joace in Ghencea. Ei raspund de stadion, el ii gestioneaza.…

- ​Mihai Stoica a savurat din plin victoria categorica a FCSB-ului cu Dinamo (6-0), iar la finalul disputei de pe Arena Naționala a surprins prin postarea de pe contul personal de Facebook.VIDEO Liga 1: FCSB, victorie zdrobitoare în fața rivalei Dinamo: 6-0 - Cea mai mare diferența de scor din…

- Derby-ul Rapid - FCSB va incepe peste cateva ore, dar fanii roș-albaștri au intampinat o problema cand s-au dus sa-și achiziționeze ultimele bilete ramase: casele de bilete sunt inchise. Deși aveau program pana la ora 22:15, casele de bilete de pe Bulevardul Basarabiei, zona de unde fanii roș-albaștrii…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, spune ca vrea sa treaca peste orice conflict cu Peluza Nord și declara public ca le va finanța ultrașilor conduși de Gheorghe Mustața scenografia pentru derby-ul cu Rapid de duminica. Cu 2 zile inaintea derby-ului Rapid - FCSB, s-au vandut 22.000 de bilete. In…

- Dupa ce Gigi Becali a anunțat ca a facut cerere oficiala pentru ca FCSB sa joace in Ghencea, clubul CSA Steaua spune ca ia in calcul dorința echipei din Liga 1. Razvan Bichir, comandatul CSA Steaua, a recunoscut ca a primit o cerere din partea celor de la FCSB și a dezvaluit ca se analizeaza legislația…