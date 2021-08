FCSB a invins-o, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1, pe Gaz Metan Medias, in etapa a 4-a a Ligii I. Gazdele au avut prima ocazie a partidei, prin debutantul Ivan Mamut, in minutul 6. Portarul Valceanu l-a faultat in careu pe Cordea, iar FCSB a primit penalty, in minutul 12. Florin Tanase a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. Gaz Metan a restabilit egalitatea in minutul 24. Matricardi a trimis mingea in poarta, cu o lovitura de cap. Cu 11 minute inainte de final, Octavian Popescu a marcat golul victoriei cu un sut de la 20 de metri. Au evoluat urmatoarele echipe: FCSB: Vlad…