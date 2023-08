FCSB – FC Nordsjaelland 0-0. FCSB, fără șut pe poartă FCSB a terminat la egalitate, 0-0, cu echipa daneza FC Nordsjaelland, joi seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Prima ocazie de gol a partidei a avut loc in minutul 2, cand Compagno a trimis primul un sut spre poarta adverse. Oaspeții au replicat in minutul 5, cand Tarnovanu a intervenit la lovitura de cap a lui Frese. Echipa daneza a evoluat in inferioritate numerica din minutul 60. Adamo Nagalo a primit al doilea cartonas galben și implicit pec el roșu dupa un fault asupra lui Octavian Popescu. FC Nordsjaelland a fost aproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

