FCSB, eliminată din Conference League de Nordsjaelland FCSB a fost eliminata din Conference League, dupa ce a fost invinsa joi seara, in deplasare, scor 0-2, de formatia daneza Nordsjaelland, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. In tur, rezultatul a fost 0-0. Danezii au controlat jocul in cea mai mare parte a timpului. Gazdele și-au creat prima ocazie de gol in minutul 11, cand Pantea a respins din fata portii. Inainte de pauza, Pantea l-a faultat pe Diomande in propriul careu, iar gazdele au primit penalty. Ingvartsen a transformat lovitura de pedeapsa, deschizand scorul. FC Nordsjaelland a controlat și repriza secunda.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

