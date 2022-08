Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile de azi ale posibililor adversare pentru FCSB, CFR Cluj, Sepsi și CSU Craiova in play-off-sul Conference League sunt LiveSCORE pe GSP.ro. Viking - Sligo Rovers, live de la 20:00 Caștigatoarea duelului dintre Viking și Sligo poate infrunta FCSB in play-off, daca roș-albaștrii trec de Dunajska…

- CFR Cluj, CS U Craiova si Sepsi Sfantu Gheorghe vor evolua in turul III preliminar din Conference League, mansa tur, dupa ce, aseara, FCSB a jucat in aceasta faza, cu Dunajska Streda (Slovacia).

- Dupa CFR Cluj - Inter Club d'Escaldes 3-0 (prima manșa a turului II preliminar din Conference League), Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de programarea meciului cu FCU Craiova de etapa viitoare. Meciul dintre FCU Craiova și CFR Cluj, programat inițial sambata, a fost mutat duminica, 24 iulie, zi…

- Joi vor avea loc 47 de partide din turul doi preliminar al Conference League, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe urmand sa debuteze in a treia competiție valorica din Europa.

- CFR Cluj joaca acasa cu Inter Club d'Escaldes (Andorra), in turul 2 preliminar al Conference League, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 2 și Prima Sport 2Returul din Andorra este programat miercuri, 27 iulie, de la ora 18:00Daca va ajunge in turul urmator, CFR Cluj va…

- Adrian Mititelu (56 de ani), finanțatorul celor de la FCU Craiova, a explicat de ce a vrut neaparat ca meciul cu CFR Cluj se se dispute in week-end-ul urmator. Cum CFR Cluj avea meciul cu FCU Craiova programat inițial sambata, 23 iulie, la doar doua zile dupa manșa tur a „dublei” cu Inter Club d'Escaldes…

- Cristian Balaj (50 de ani), președintele lui CFR Cluj, se revolta dupa ce LPF a decis sa programeze meciul „vișiniilor” cu FCU Craiova duminica, de la ora 16:00: „Bataie de joc, se anunța canicula!” Cum CFR Cluj avea meciul cu FCU Craiova programat inițial sambata, 23 iulie, la doar doua zile dupa manșa…

- Alungata din Liga Europa, a doua competitie continentala intercluburi, Romania se chinuieste si in Conference League. Unde, anul trecut, am parasit competitia in turul II preliminar, adica faza in care formatiile noastre au intrat in lupta pentru calificare.