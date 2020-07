Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Laurențiu Reghecampf (44 de ani) s-o lase pe Al Wasl, din Emiratele Arabe Unite, cu care mai are un an de contract, pentru a prelua echipa roș-albastra. Intrebat de posibilitatea ca Reghecampf sa revina la FCSB din sezonul viitor, dupa ce…

- Laurențiu Reghecampf (44 de ani), antrenorul lui Al-Wasl, are șanse mari sa ajunga la FCSB in vara lui 2021. E opinia lui Narcis Raducan, fostul director sportiv de la clubul lui Gigi Becali. Totuși, Reghecampf nu ia in calcul sa preia FCSB in aceasta vara. Mai are un an de contract cu Al Wasl, o echipa…

- Gigi Becali a facut schimbari importante la FCSB in ultimele zile: Mihai Pintilii devine „principal”, iar Toni Petrea și Thomas Neubert, foști colarevin in staff. Dupa FCSB - Dinamo 1-0. Ilie Dumitrescu, fost antrenor la FCSB, și un apropiat al lui Gigi Becali a vorbit despre ultimele mutari și crede…

- FCSB - Dinamo LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. FCSB și Dinamo vor juca meciul retur din semifinale miercuri, 8 iulie, de la ora 20:00. FCSB pornește cu prima șansa la calificarea in finala, datorita victoriei obținute in ”Ștefan cel Mare”, scor 3-0, in turul disputat in urma cu doua saptamani, dar ”roș-albaștrii”…

- FCSB DINAMO CUPA ROMANIEI. Horatiu Fesnic va fi ajutat la cele doua linii de Marius Nicoara si Gero Szabo. Rezerva va fi Andrei Antonie, iar observatori Irina Mirt si Felix Grigore. In tur, FCSB s-a impus cu 3-0. Cristi Borcea. inainte de DINAMO-FCSB: "La penitenciar, cand era Dinamo-Steaua…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a pregatit o mutare surpriza: Toni Petrea revine la FCSB! Antrenor secund la Al Wasl, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf, Petrea (45 de ani), fost secund in mandatul lui Reghe, ar putea veni din acest sezon la FCSB. Becali nu a spus ca-l va demite pe Bogdan Vintila,…

- Gigi Becali (62 de ani) a anunțat ca vrea sa-l aduca inapoi la FCSB pe preparatorul fizic Thomas Neubert, fiind nemulțumit de accidentarile de la echipa. Neubert, care lucreaza cu Laurențiu Reghecampf la Al Wasl, e ademenit cu un salariu de 10.000 de euro pe luna și ar fi tentat de o revenire la FCSB.…

- Ștefan Tarnovanu (19 ani) e goalkeeper-ul care va incerca sa-l faca uitat pe Cristian Balgradean la FCSB incepand cu aceasta vara. Portarul lui Poli Iași a semnat deja cu echipa lui Gigi Becali, insa va ramane in „Copou” pana la finalul actualului sezon. Fostul portar Florin Tene (51 de ani), antrenor…