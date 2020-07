FCSB a câștigat Cupa României (1-0 vs Sepsi Sfântu Gheorghe) FCSB a câstigat Cupa României, primul trofeu dupa cinci ani, dupa ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, dupa o grava eroare defensiva a adversarilor. FCSB a cucerit ultima data trofeul în 2015, an în care a reusit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Arges Vintila.

