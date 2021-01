Stiri pe aceeasi tema

- Iancu Tucarman, supravietuitor al "trenurilor mortii" din timpul Pogromului de la Iasi din al Doilea Razboi Mondial, care a murit vineri, 8 ianuarie, la varsta de 98 de ani, fiind infectat cu SARS-CoV-2, a fost "intruchiparea perfecta a ceea ce indeobste numim "taria fragilitatii" intrucat experienta…

