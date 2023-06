Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Sevilla a castigat Liga Europa (Europa League), invingand, in finala disputata pe Puskas Arena din Budapesta, AS Roma, scor 5-2, in urma loviturilor de departajare. Pentru Sevilla este al saptelea triumf in a doua competitie continentala intercluburi, potrivit News.ro.

- Jose Mourinho (60 de ani) a atras toate privirile dupa golul prin care Paulo Dybala a deschis scorul in finala Europa League, Sevilla – AS Roma. In minutul 35 al partidei de la Budapesta, Paulo Dybala a deschis scorul, marcand cu un șut la colțul lung, de la marginea careului. Reușita atacantului argentinian…

- Trei fani au fost raniti si alte sapte persoane au fost arestate in timpul unor violente intre suporteri, inaintea finalei Ligii Europa, la Budapesta. In finala se intalnesc, de la ora 22.00, FC Sevilla si AS Roma.“Mai multe persoane s-au batut miercuri dupa-amiaza pe strazile din Budapesta, a precizat…

- Pentru o seara, Budapesta devine capitala fotbalului! De la ora 22:00, Sevilla și Roma se infrunta in finala Ligii Europa! Andaluzii au caștigat fiecare din cele 6 ediții in care au ajuns in ultimul act, in timp ce Jose Mourinho nu a pierdut pana acum nicio finala continentala, indiferent de competiție,…

- Pe 30 mai, cu o zi inainte de finala Europa League, pe Groupama Arena din Budapesta are loc in Ungaria Football Forum. Pe 31 mai, de la ora 22:00, Sevilla și AS Roma se infrunta in finala Europa League pe „Puskas Arena” Mai mulți experți de renume internațional și foști jucatori, printre care și Hristo…

- UEFA a anuntat, luni, arbitrii finalelor competitiilor continentale din acest final de sezon. Finala Ligii Campionilor, Manchester City – Inter, va fi arbitrata, la fel ca finala Cupei Mondiale 2022, de polonezul Szymon Marciniak. Acesta va fi ajutat de conationalii sai Pawel Sokolnicki si Tomasz Listkiewicz,…

- Formatiile FC Sevilla si AS Roma s-au calificat, joi seara, in finala Ligii Europa, trecand in semifinale de Juventus Torino, respectiv de Bayer Leverkusen, transmite News.ro. In returul semifinalelor, Roma a remizat cu Leverkusen, iar Sevilla a invins Juventus cu 2-1, dupa prelungiri. Finala se va…

- Formatiile Juventus Torino si FC Sevilla au remizat, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Ligii Europa, informeaza news.ro.Tot joi, AS Roma a invins Bayer Leverkusen. CITESTE SI FC Basel si West Ham, victorioase in semifinalele Europa Conference League 01:11 2 Victorie la limita pentru AS…