Stiri pe aceeasi tema

- Anunțat inițial, potrivit www.liga2.prosport.ro, ca urmand a se desfașura pe fosta arena Conpet (foto la titlu), din comuna prahoveana Strejnicu, meciul amical dintre FC Petrolul Ploiești și Chindia Targoviște a fost mutat, sambata, pe stadionul Ilie Oana (foto jos, in text) și va avea loc tot duminica,…

- Liga Profesionista de fotbal a anunțat joi programul etapei a 8-a a Superligii la fotbal masculin. Runda programeaza derbyurile dintre Rapid 1923 și Dinamo București și FCSB cu Universitatea Craiova.Programul etapei a 8-a a Superligii: Vineri, 1 septembrie Ora 18.30 Petrolul Ploiești…

- In cele cinci meciuri jucate pana acum in noul sezon al Superligii, Farul a inregistrat doua victorii si trei infrangeri, golaveraj 9 10. In clasamentul intermediar al etapei a sasea a Superligii 2023 2024, campioana in exercitiu, Farul Constanta, ocupa locul zece, cu sase puncte, dar cu un meci in…

- Petrolul Ploiesti si jucatorul Constantin Budescu au decis de comun acord intreruperea relatiilor contractuale, a anuntat, astazi, gruparea prahoveana pe pagina sa de Facebook . In varsta de 34 de ani, Budescu revenise in vara anului trecut la Petrolul Ploiesti, club la care isi facuse junioratul si…

- Vicecampioana Rapid Bucuresti a fost invinsa, luni, de formatia Ikast Handbold, scor 39-36 (22-17), in primul meci amical din trei programate la turneul Generation Handball din Danemarca. CITESTE SI FC Voluntari reușește sa invinga Petrolul Ploiești, in etapa a treia a Superligii de fotbal 20:58…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a reușit prima victorie din acest sezon, 1-0 pe teren propriu cu U Craiova 1948, in etapa a doua a SuperLigii. Partida a fost marcata de doua cartonașe roșii și o accidentare grava.

- A fost stabilit programul primelor doua etape din noul sezon al Superligii. In prima runda, Farul Constanta, campioana en titre, va juca in deplasare cu FC Hermannstadt, meciul fiind programat sambata, 15 iulie, de la ora 18.30. In etapa a doua, "marinariildquo; intalnesc pe teren propriu FC Voluntari,…

- Petrolul Ploiesti a ajuns la un acord cu portarul Mihai Alexandru Esanu, cel care va imbraca, astfel, tricoul „lupilor” incepand din aceasta vara.In varsta de 24 de ani, Esanu a evoluat, de-a lungul carierei, pentru Dinamo II Bucuresti, CS Balotesti, Daco-Getica Bucuresti, FC Dinamo, Farul Constanta…