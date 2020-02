Stiri pe aceeasi tema

- Partida amicala din Antalya FC Farul Septemvri Sofia 2 1 i a prilejuit antrenorului "marinarilorldquo;, Ianis Zicu, intalnirea cu un fost adversar de al sau din Serie A, bulgarul Valeri Bojinov Intre 2003 si 2005, Zicu a fost jucator la Inter Milano si la Parma, iar in acea perioada Bojinov juca la…

- Dupa trei zile de pregatire in Antalya, alb albastrii au disputat astazi prima partida de verificare din cadrul cantonamentului din Turcia. Formatia pregatita de Ianis Zicu a intalnit liderul ligii secunde din Bulgaria, Septemvri Sofia, in fata caruia s a impus mai clar decat o arata scorul, 2 1.Meciul…

- Aflata de luni in Antalya, intr un stagiu de pregatire care se va incheia pe 15 februarie, FC Farul disputa astazi primul meci amical al perioadei.De la ora 15.00 ora Romaniei , "marinariildquo; intalnesc echipa bulgara Septemvri Sofia. Retrogradata in sezonul precedent, echipa de la sud de Dunare ocupa…

- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- FC Farul a anuntat astazi transferal unui nou jucator, Ion Cararus, fost international de tineret al Republicii Moldova.Acesta joaca mijlocas, are 23 de ani si poate evolua atat in fata apararii, cat si in rol ofensiv.Cararus a semnat contractul cu FC Farul dupa ce s a pregatit timp de o saptamana sub…

- Formatia SepsI Sfantu Gheorghe a fost invinsa, joi, cu scorul de 2-0, de echipa Zira FK, intr-un meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Turcia potrivit news.roCele doua goluri au fost marcate de Richard Gadze. Sepsi va mai disputa trei partide de pregatire: 18 ianuarie:…

- In primul meci de pregatire din Antalya, FC Viitorul a intalnit campioana ultimilor doi ani din Elvetia si totodata actualul lider, Young Boys Berna. Desi au avut in fata o echipa evaluata la peste 70 milioane de euro, cu multi internationali, constantenii au lasat o impresie buna si nu a lipsit mult…

- Fotbalistii de la FC Farul mai au o saptamana de vacanta, urmand a reveni la pregatire luni, 13 ianuarie. De sarbatori sau in alte dintre zilele libere, jucatorii lui Ianis Zicu au fost in diferite locuri din tara sau din strainatate, in decoruri hibernale ori lipsite de zapada. Pe pagina de Facebook…