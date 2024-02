Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia, remiza spectaculoasa, scor 2-2, cu Gremio Esportivo Mauaense (Brazilia), in primul amical din Antalya CSM Unirea Alba Iulia, remiza spectaculoasa, scor 2-2 (1-1), cu brazilienii de la Gremio Esportivo Mauaense, in primul amical din Antalya. Golurile formației lui Pelici au fost…

- De marți, 6 februarie și pana sambata 17 februarie 2024, CSM Unirea Alba Iulia va efectua un cantonament centralizat in Antalya, cu plecarea in aceasta noapte din București, fiind printre puținele divizionare terțe care beneficiaza in aceasta iarna de un stagiu extern. Delegația „alb-negrilor” s-a cazat…

- Am amical extrem de atractiv astazi, intre CIL Blaj, liderul Ligii 4, și CSM Unirea Alba Iulia, adjudecat de vizitatori, cu scorul de 3-0 (0-0), goluri inscrise de Istrate (54), Roșu (79) și Frasineanu (84). Balanța s-a inclinat in actul secund cand diferența de valoare și pregatire și-a spus cuvantul,…

- FOTO: Meci amical, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-0) | „Alb-negrii”, cantonament in Antalya, cu 24 de jucatori in lot Atractiv amicalul dintre CIL Blaj, liderul Ligii 4, și CSM Unirea Alba Iulia, adjudecat de vizitatori, cu scorul de 3-0 (0-0), goluri inscrise de Istrate (54), Roșu (79) și…

- CSM Unirea Alba Iulia a invins, astazi, pe Viitorul Santimbru, scor 4-0 (0-0), in meciul amical disputat la Blaj, pe teren sintetic și in nocturna. Golurile „alb-negrilor” au fost inscrise de Fetița (a deschis și a inchis tabela) și Al. Giurgiu, la debut, ambii trecandu-și in cont cate o dubla. O victorie…

- FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Santimbru 4-0 (0-0), in meci amical | Duble Fetița și Al. Giurgiu, la debut CSM Unirea Alba Iulia a invins Viitorul Santimbru, scor 4-0 (0-0), in meciul amical disputat la Blaj, pe teren sintetic și in nocturna. Golurile „alb-negrilor” au fost inscrise de Fetița…

- In aceasta dupa-amiaza, la Stadionul “Cetate”, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia are prima ședința de pregatire a anului, gruparea din Cetatea Marii Uniri reunindu-se sub comanda lui Alexandru Pelici, antrenor care a prevazut doua stagii de pregatire in aceasta iarna (al doilea, extern, in Antalya,…

- CSM Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie externa a actualei stagiuni, 2-0 (1-0) in deplasare cu „lanterna roșie” Viitorul Cluj, totodata și primul succes al antrenorului Alexandru Pelici de la preluarea „alb-negrilor”. Golurile din jocul extrem de important pentru vizitatori, au fost inscrise…