FC Braşov U15 a cedat în faţa FCSB-ului în primul meci al turneului semifinal al Ligii Elitelor Echipa de Under 15 de la FC Brasov a pierdut primul meci din cadrul turneului semifinal al Ligii Elitelor. Micii stegari au cedat cu scorul de 2-1 in fata echipei similare de la FCSB, club care are una dintre cele mai puternice academii din tara. Juniorii, condusi de pe margine de Adrian Lancea si Ionut Mitroi, au condus cu 1-0 prin golul marcat de Marco Popescu, insa au fost egalati pana la pauza. Golul victoriei pentru FCSB a fost marcat din lovitura de la 11 metri. Pentru FC Brasov au intrat in primul 11: Gabriel Palade, Catalin Bodeanu, Erick Ciobanu, David Bosioc, Dragos Pascu, Calin Chiper,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

