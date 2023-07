FC Botoșani, prima victorie in meciurile de pregatire din Austria. 3-0 cu nou promovata AEZ Zakakiou din campionatul cipriot Dupa doua infrangeri usturatoare, ieri a venit și prima victorie pentru „roș-alb-albaștri” in cel de-al treilea meci de pregatire din Austria. FC Botoșani a reușit o victorie cu scorul de 3-1 in fața nou-promovatei din campionatul cipriot AEZ Zakakiou. Pentru FC Botoșani au marcat Mihai Roman II (penalty), Sekou Camara, respectiv Alin Șeroni (penalty). “Urmeaza […] Citește FC Botoșani, prima victorie in meciurile de pregatire din Austria. 3-0 cu nou promovata AEZ Zakakiou…