FCSB - Botoșani 3-2. Darius Olaru, capitanul roș-albaștrilor, a fost eliminat in prelungiri. A primit roșu direct pentru o intrare din spate la Jaly Mouaddib Darius Olaru, dupa FCSB - Botoșani: „O victorie amara” „O victorie amara. Am alergat unul pentru altul. Era clar ca meritam victoria. Am incercat sa ne inchidem, știam ca vom avea ocazii pe contraatac. Ei nu prea au avut ocazii. Din pacate, am luat gol repede in repriza a doua. ...