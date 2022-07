FC Arges s-a impus in meciul cu UTA Arad, scor 2-0, sambata seara, pe teren propriu, in prima etapa a SuperLigii. Ambele goluri ale formației piteștene au fost inscrise de atacantul malgas Dorian Bertrand (2, 54), achiziționat in aceasta vara. Gruparea din Trivale a mai avuut o oportunitate de gol prin David Meza Colli (75), al carui sut de la 35 de metri a fost respins in bara de portarul Florin Iacob. La aceasta partida, Ilie Poenaru a debutat pe banca tehnica a echipei aradene. Au evoluat echipele: FC Arges: Greab – Tofan, M. Constantin, Cestor, Latovlevici – Meza Colli, Njike – Jakolis (Julio…