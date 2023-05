FBI-ul a neutralizat malware-ul folosit de FSB pentru furtul de documente secrete

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite anunta marti ca au neutralizat un program informatic de spionaj (spyware) - denumit ”Snake” -, pe care serviciile ruse de informatii l-au folosit, acuza ele, in mai multe randuri impotriva unor state membre NATO in ultimii 20 de ani, relateaza AFP, scrie news.ro.Operatiunea ”Medusa”…

- FBI anunța oficial ca a oprit și anihilat un puternic instrument software, folosit de hackeri ruși timp de 20 de ani pentru a sustrage informații sensibile din cel putin 50 țari, inclusiv din interiorul unor guverne NATO. Potrivit oficialilor FBI, familia de software-uri malitioase “Snake” a fost utilizata…

- Documente secrete ale serviciilor secrete americane, analizate de publicația Financial Times (FT), sugereaza ca Washingtonul este pesimist in ceea ce privește capacitatea Kievului de a-și atinge obiectivele de contraofensiva, chiar daca ajutorul militar Occidental continua sa ajunga in Ucraina.Un…

- Statele Unite nu au exclus posibilitatea de a lega scurgerea de documente clasificate ale Pentagonului și ale serviciilor secrete americane de activitați de informații straine, deși autoritațile investigheaza incidentul ca fiind o scurgere de informații interne. Acest lucru a fost relatat joi de The…

- Opozitia sud-coreeana a cerut Seulului sa deschida o ancheta cu privire la presupusul spionaj efectuat de Statele Unite in tara, dupa scurgerea de documente care par sa indice ca Washingtonul si-a supravegheat aliatul asiatic. Documente clasificate americane deosebit de sensibile divulgate online par…

- Documente militare si de informatii cu caracter strict secret aparute online, cu detalii ce variaza de la apararea antiaeriana a Ucrainei la agentia de spionaj Mossad din Israel, au determinat oficialii americani sa se straduiasca sa identifice sursa scurgerii de informatii, unii experti occidentali…

- Statele Unite acuza Rusia ca vrea sa destabilizeze situatia din Republica Moldova pentru a rasturna guvernarea pro-europeana de la Chisinau. Casa Alba a anuntat ca va coopera cu autoritatile moldovene pentru a dejuca planurile Rusiei.

- Anca Alexandrescu: Ne-ați pus la dispoziție niște documente, ele se afla la sediul Realitații. Elena Udrea: Da, și va voi mai trimite. Avocații vor mai trimite documente. A.A.: Sunt documente, unele dintre ele secrete sau cu caracter secret. E.U.: Da, nu au regimul, adica au un caracter secret, dar…