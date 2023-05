FBI dezvăluie un complot pentru uciderea Reginei Elizabeth în timpul unei vizite în SUA în 1983 Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii s-a confruntat cu o potentiala amenintare de asasinat in timpul unei vizite pe care a facut-o 1983 in SUA, arata documente FBI publicate recent, citate de BBC si The Guardian. Dupa decesul reginei, anul trecut, Biroul Federal de Investigatii (FBI) a facut publice o serie de dosare referitoare la deplasarile acesteia in SUA, Documentele arata cum FBI, care a contribuit la asigurarea securitatii suveranei in timpul vizitelor sale, era ingrijorat de amenintarile Armatei Republicane Irlandeze (IRA), organizatie paramiliara din Irlanda de Nord care lupta pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

