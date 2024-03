Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care se aflau intr-un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines care a suferit o urgenta in aer pe 5 ianuarie, din cauza desprinderii unui panou de usa in timpul zborului, au fost anunțate de Biroul Federal de Investigatii (FBI) ca ar putea sa fi fost victimele unei infractiuni, relateaza…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a transmis pasagerilor care se aflau intr-un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines care a suferit o urgenta in aer pe 5 ianuarie, din cauza desprinderii unui panou de usa in timpul zborului, ca ar putea sa fi fost victimele unei infractiuni, potrivit scrisorilor…

- Biroul Federal de Investigații din SUA a informat pasagerii care se aflau la bordul unui Boeing 737 MAX 9 al companiei Alaska Airlines, zbor care a suferit o urgența in timp ce se afla in aer pe 5 ianuarie, ca ar putea fi victimele unei infracțiuni, potrivit unor scrisori consultate de Reuters. Scrisorile,…

- Avionul, un bimotor IAI Astra 1125, s-a prabușit, duminica, in jurul orei locale 15:00, in apropierea aeroportului Ingalls Field din Hot Springs, statul american Virginia, a transmis Administrația Federala a Aviației pentru CNN.Toate cele cinci persoane aflate la bord au murit dupa ce avionul de mici…

- Ancheta a fost declansata in urma incidentului in care un panou de usa al unui avion Boeing 737 Max 9 al companiei americane Alaska Airlines s-a desprins in timpul unui zbor, la inceputul acestei luni. Incidentul a determinat Administratia Federala a Aviatiei sa impuna consemnarea la sol a peste 170…

- Administratia Federala a Aviatiei a informat Boeing ca investigheaza daca compania ”nu s-a asigurat ca produsele finalizate corespund designului sau aprobat si sunt in conditii de functionare in siguranta, in conformitate cu reglementarile FAA”, transmite CNBC.Ancheta a fost declansata in urma incidentului…

- Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA a declarat duminica seara ca acea „componenta cheie lipsa” a avionului Boeing 737 MAX 9, implicat intr-o aterizare de urgența, al Alaska Airlines a fost recuperata din curtea din spate a unei case suburbane, potrivit Reuters. Ușa prizei…

- Niciun pasager nu era așezat langa hubloul care s-a desprins in urma cu o zi la bordul unui Boeing 737 MAX 9 al companiei Alaska Airlines, a declarat sambata, 6 ianuarie, șeful Biroului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA. Președinta NTSB, Jennifer Homendy, a declarat ca am fost…