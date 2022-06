Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru micuții care frecventeaza gradinița din satul Farașești, comuna Pietroasa. In cadrul evenimentului Color the Village din acest weekend, fațada imobilului a fost pictata in culori vesele.

- Trei zile-maraton de reparații și renovari incep joi, 9 iunie 2022, la Farașești (comuna Pietroasa), in județul Timiș. Peste 400 de voluntari din țara și strainatate și-au confirmat prezența in satul din zona de vest a țarii pentru a da o mana de ajutor la reabilitarea fațadelor și la diverse…

- Maraton de reparații și renovari intins pe trei zile, de joi, la Farașești, județul Timiș. Peste 400 de voluntari din țara și strainatate vor reabilita 30 de fațade ale caselor din sat, inclusiv gardurile și porțile.

- Pentru al patrulea an consecutiv, Asociația Acasa in Banat va derula proiectul „Color the Village”, in cadrul caruia, timp de trei zile, sute de voluntari vor renova fațadele unor case. In acest an, proiectul se va desfașura in zona montana a județului Timiș, unde vor fi renovate fațadele a 30 de case…

- Cei de la Asociația „Acasa in Banat” au dat startul inscrierilor pentru voluntari pentru „Color the Village”. Timp de trei zile, va puteți implica in renovarea a 30 de fațade de case. Se va trata lemnul, se vor zugravi și vopsi fațadele, pentru a le pastra frumusețea de odinioara. De data aceasta destinația…

