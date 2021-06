Silviu Andrei, DJ-ul prezent in fiecare zi de vineri in emisiunea prezentata de Dan Capatos de la Antena Stars, trece prin clipe grele din cauza unui accident pe care l-a avut fiica sa. Natalia, fetița lui Silviu Andrei, a cazut de pe trotineta și și-a rupt o mana. Totul s-a petrecut chiar inainte ca fata sa susțina examenul de admitere in clasa a cincea speciala de arte a Liceului Tonitza din București. Silviu trage un semnal de alarma pentru parinți cu privire la trotinele pentru copii, spunand ca sunt periculoase, iar din cauza lor, cei mici se pot accidenta la fel cum a pațit Natalia.